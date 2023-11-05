Аналитики оценили перспективы укрепления рубля в ноябре

В ноябре рубль может укрепиться до 90 за доллар на фоне введенной обязательной продажи экспортерами валютной выручки и ослабление доллара после решений ФРС США. Об этом пишет «Российская газета».

Возможное обострение конфликта на Ближнем Востоке может подтолкнуть цены на нефть к отметке $90 за баррель и выше, что тоже положительно скажется на российской валюте.

«В ноябре доллар может находиться в коридоре 91-96 руб., евро будет торговаться в коридоре 97-102 руб., юань - в диапазоне 12,2-13 руб.», — прогнозирует финансовый аналитик из BitRiver Владислав Антонов.

По мнению аналитика «АМаркетс» Артема Деева, в ближайшие дни курс доллара может опуститься до отметки 92 рубля, евро будет стоить около 97 рублей, а за юань дадут примерно 12,6 рубля.

«В целом за ноябрь доллар не приблизится к отметке в 100 рублей, а евро будет колебаться вокруг нее, но значительно выше не пойдет», — считает Деев.

Между тем, по словам аналитика «Открытие Инвестиции» Андрея Кочеткова, в ближайшее время на курс рубля могут оказать давление покупки валюты для пополнения ФНБ. Кроме того, на ситуацию повлияет цена на нефть, которая пока находится под давлением из-за слабости экономик Китая и Европы. Тем не менее, цели в 91,6 и 90 рублей за доллар остаются актуальными, резюмирует эксперт.

До этого в России спрогнозировали курс доллара на следующую неделю.

Ранее министр финансов ⁠Силуанов дал прогноз по курсу рубля.