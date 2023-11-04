Доля безналичного расчета в России превысила 80%

Доля безналичного расчета в России составляет больше 80%. Об этом заявила руководитель Банка России Эльвира Набиуллина на марафоне общества «Знание» в рамках выставки-форума «Россия», передает ТАСС.

Как считает Набиуллина, доля оплаты безналичными — это один из показателей «продвинутости» финансовой системы страны.

«Вот сейчас у нас практически доля оплат безналичными — больше 80%», — подчеркнула глава ЦБ и добавила, что 10 лет назад этот показатель составлял 25%.

2 ноября сообщалось, что в конце сентября в России впервые состоялась «Монетная неделя». В результате мероприятия было возвращено в обращение более 20 млн монет на сумму почти 83 млн рублей. Их общий вес составил 87 тонн.

До этого выяснилось, что россияне за январь – июнь 2023 года разместили на вкладах, текущих и накопительных счетах в банках 41,4 млн рублей.

Ранее Мишустин призвал воздерживаться от излишнего оптимизма.