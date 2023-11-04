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Часть международных рейсов «Уральских авиалиний» могут передать другим компаниям

Росавиация: зарубежные рейсы «Уральских авиалиний» могут отдать другим компаниям

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РИА «Новости»

Часть допусков «Уральских авиалиний» к международным рейсам могут передать другим авиакомпаниям. Это следует из данных Росавиации по допуску на маршруты, которые приводит ТАСС.

В ведомстве уточнили срок заключения договора лизинга для «Уральских авиалиний»: у компании есть две недели до подписания договора с Национальной лизинговой компанией.

«Рассмотреть в двухдневный срок», — отметили в сообщении.

В приказе Росавиации обратили внимание, что речь идет о допусках на некоторые рейсы в семь стран. В их числе: Азербайджан, Китай, Турция, Узбекистан и другие. Права на полеты в эти страны могут передать «Аэрофлоту», «Азимуту», Red Wings, Azur Air.

В октябре Ространснадзор выявил у «Уральских авиалиний» массовые нарушения. В ходе проверки было осмотрено шесть самолетов авиакомпании. Инспекторы обнаружили дефекты фюзеляжей, загрязнения стоек шасси, коррозию на деталях и неправильно нанесенный герметик. При этом до конца проведения проверок недочеты были устранены.

Ранее пассажир рейса «Москва–Минводы» при задержании спрятал крысу в трусах.

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