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Новак поручил проконтролировать цены на заправках в новых регионах

Новак поручил ФАС проконтролировать цены на заправках в новых регионах

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Мурад Оруджев/РИА Новости

Вице-премьер РФ Александр Новак поручил Федеральной антимонопольной службе контролировать ситуацию с розничными ценами на топливо в новых регионах, Сибири и Дагестане, а также на Дальнем Востоке. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение правительства.

«Регуляторам предстоит провести анализ цен на заправках в этих регионах, зафиксировать разницу стоимости топлива на АЗС крупных нефтяных компаний и независимых станциях и привести ее к рыночным показателям», — следует из сообщения Кабмина после совещания Новака по внутреннему рынку нефтепродуктов.

В нем приняли участие руководство нефтяных компаний, представители Минэнерго, Минсельхоза и ФАС. Новак подчеркнул, что цены на заправках на все виды топлива не должны подниматься выше инфляции по итогам года, и ФАС обязана за этим следить. В свою очередь, представители Минэнерго, нефтяных компаний и ФАС сообщили о стабилизации цен на бензин и дизель на АЗС. Дефицита топлива в поставках я сельскохозяйственных производителей не наблюдается, а спрос россиян на бензин и дизель удовлетворен, уточнили участники совещания.

Новак 27 октября заявил, что цены на дизельное топливо на отдельных автозаправках в России выше средних по стране из-за того, что там продается брендированное дизельное топливо.

С начала года бензин АИ-92 подешевел на 23%, АИ-95 — на 24%, летний дизель — на 24,1%.

Ранее в России спрогнозировали цены на нефть на следующей неделе.

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