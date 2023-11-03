Стали известны условия для десятикратного роста биткоина

Сооснователь компании MicroStrategy Майкл Сэйлор назвал три фактора, которые в кратко- и среднесрочной перспективе могут спровоцировать десятикратный рост стоимости биткоина. Об этом пишет портал CoinDesk.

Первые два условия — халвинг (снижение темпов выпуска новых биткоинов) и рост спроса на криптовалюту.

Халвинг биткоина случается примерно раз в четыре года, и следующее его проведение может состояться в апреле следующего года. В 2024 году запланировано снижение ежемесячных объемов продаж биткоина вдвое. В настоящее время они достигают около $1 млрд.

Третий фактор — уход с рынка большинства мелких криптовалют.

Две недели назад биткоин подорожал почти на 10% и достиг отметки в $30 тыс., а 24 октября его стоимость превысила $34 тыс. Курс этой криптовалюты определяется исключительно спросом со стороны спекулянтов, поэтому спрогнозировать его практически невозможно, объяснил такую динамику кандидат экономических наук Николай Кульбака.

Ранее был назван срок следующего пика стоимости биткоина.