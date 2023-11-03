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Стало известно о подорожании услуг шиномонтажа в России

Средний чек на услуги шиномонтажа в России за год вырос на 14%

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

Средний чек на услуги шиномонтажа в России в октябре 2023 года вырос на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 2180 рублей. За ними владельцы легковых автомобилей обращались на 19% чаще, чем годом ранее. Это следует из данных аналитического ресурса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД», которые поступили в редакцию «Газеты.Ru».

При этом в Москве и области средний чек на смену резины увеличился на 28% и составил 2620 рублей. Частота обращений повысилась на 37% год к году.

«Наибольший вклад в рост цен по смене комплекта резины внесла вторая половина октября. В прошлые годы наблюдалась похожая картина, однако темп прироста среднего чека с сентября по октябрь составлял 5-10%, в том числе в Московском регионе. В этом году иная ситуация, шиномонтажные мастерские не стали удерживать ценник. Спрос спровоцировало ухудшение погоды этой осенью», — отметили в пресс-службе «Чек Индекса».

Дополнительным фактором стало как ожидание штрафов за езду на летней резине, так и более массовое обращение за заменой шин в центральных регионах после более теплой и ненастной первой половины октября, добавили там.

«Газета.Ru» сообщала, что минимальный набор для подготовки машин к зиме в октябре обойдется россиянам в среднем в 26 688 рублей, что на 16% выше уровня прошлого года.

В сентябре в России второй месяц подряд снизилась выдача автокредитов.

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