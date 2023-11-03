В России спрогнозировали цены на нефть на следующей неделе

На следующей неделе баррель эталонной североморской марки Brent будет стоить $87-90. Такой прогноз «Газете.Ru» дал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов.

«Цены на нефть в первую неделю ноября показали слабость на фоне частичного распада ближневосточной премии. Рынок переоценил риски перебоев с поставками из региона в сторону снижения, хотя эта история еще явно не окончена и может преподнести сюрпризы», — сказал он.

Галактионов добавил, что заседание Федеральной резервной системы США прошло практически без сюрпризов. Финансовый регулятор ожидаемо оставил ставку на прежнем уровне уровне 5,25-5,5% годовых, сохранив ключевые тезисы своей риторики.

«Это чуть охладило энтузиазм фондового рынка, где уже начали появляться робкие ожидания снижения ставок до конца 2023 года. Теперь прогноз статуса-кво окончательно закрепился в качестве основного. В ужесточение всерьез пока никто не верит, но со счетов не списывают», — сказал эксперт.

Он уточнил, что на стороне предложения нефти на мировом рынке существенных изменений не было зафиксировано.

«Страны ОПЕК+, вероятно, сохранят добычную политику неизменной до конца года. Интрига в том, что будет происходить с добровольными сокращениями от Саудовской Аравии и России в 2024 году. Если они будут продлены, рынок может получить поддержку. В краткосрочной перспективе уровень в $87-90 за баррель выглядит справедливо с учетом баланса спроса и предложения, а также актуальных рисков для поставок на Ближнем Востоке», — заключил Галактионов.

На момент написания заметки стоимость барреля Brent составила $85,08 на лондонской бирже ICE.

Ранее в Минэнерго спрогнозировали падение экспорта нефти и нефтепродуктов из России.