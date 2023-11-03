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Вице-премьер РФ назвал западные рестрикции «санкциями из ада»

Вице-премьер Оверчук: 2023 год прошел для России под знаком санкций из ада

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Россия стала рекордсменом по количеству введенных против нее рестрикций, поэтому 2023 год прошел для нее под знаком «санкций из ада». Об этом в ходе выступления на сессии открытия Веронского Евразийского экономического форума заявил вице-премьер страны Алексей Оверчук, передает РИА Новости.

Как отметил заместитель главы правительства, в прошлом году форум проходил в Баку. Однако в этот раз его проводят в Самарканде, то есть все дальше от территории Европейского союза (ЕС).

«Весь этот год прошел под знаком санкций из ада, которые преследовали своей целью уничтожить российскую экономику. Наша страна стала рекордсменом мира по санкциям», — подчеркнул Оверчук.

По его словам, по числу рестрикций Москва оставила Тегеран и Пхеньян далеко позади. В связи с этим вице-премьер иронично предположил, что теперь Иран и КНДР завидуют России.

Однако представитель кабинета министров уточнил, что увеличение вводимых против Москвы санкций уже не имеет никакого значения. В условиях постоянного давления извне российская экономика научилась жить и развиваться самостоятельно, сказал он.

В частности, Оверчук привел в пример успехи в области авиастроения. Он указал, что в настоящее время в стране налажено импортозамещение двигателей для пассажирских самолетов МС-21.

Ранее министерство финансов США ввело санкции в отношении МГТУ имени Н.Э. Баумана.

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