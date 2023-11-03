Адвокат предупредил о неожиданных долгах по кредитной карте

Долги по кредитной карте могут появляться, даже в том случае если клиент ее не использует. Об этом в интервью агентству «Прайм» заявил адвокат, преподаватель Финансового университета при Правительстве России Кирилл Данилов.

Уточняется, что в основном это касается кредитных карт, которые выдаются банками при оформлении других продуктов. В любом случае, карта привязана к определенному счету и в зависимости от условий договора может быть использована кредитной организацией.

Например, кредиткой могут быть оплачены СМС-информирование или подписки, если они оформлены на тот же счет. Или клиент разрешил погасить задолженность по другим счетам с карты. Все это обычно описывается в договоре с банком.

«Отсутствие фактического использования карты не может застраховать клиента от возникновения задолженности», — подчеркнул адвокат. Из-за этого нужно внимательно изучить договор, где должны быть прописаны все тонкости.

В сентябре газета «Известия» писала, что в России планируется упростить условия погашения просроченных кредитов для граждан. По информации издания, планируется изменить порядок списания платежей по кредиту, если заемщик вносит недостаточную сумму, меньшую установленного ежемесячного платежа.

До этого стало известно, что за первый квартал 2023 года в Роспотребнадзор поступило около 6 тыс. жалоб от россиян, из которых 4 тыс. — на банки (66%). Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. Как банки нарушают права потребителей и что делать в таких случаях — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме предложили запретить выдавать кредиты иноагентам.