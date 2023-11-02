Организатор торгов ценными бумагами СПБ Биржа не будет проводить торги 3 ноября, начать торги планируется в понедельник, 6 ноября. Информация об этом появилась на официальном сайте компании.

«Биржевые торги иностранными и российскими ценными бумагами 3 ноября <...> проводиться не будут», — отмечается в заявлении.

Согласно информации пресс-службы биржи, актуальная информация для инвесторов и участников торгов о времени возобновления и режимах торгов будет опубликована на официальном сайте организатора.

«СПБ Биржа планирует начать биржевые торги 6 ноября 2023 года», — заключается в публикации.

2 ноября министерство финансов США расширило санкционные списки в отношении России. Под ограничения попали около 40 физлиц и десятки юрлиц, в том числе СПБ Биржа. Позднее СПБ Биржа временно прекратила торги иностранными акциями.

Ранее аналитик предупредил россиян о пяти рисках игры на бирже.