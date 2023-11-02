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Германия расценивает риск нехватки газа зимой как низкий

Газа в хранилищах Германии хватит при средней температуре зимы — 13 градусов

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Christian Charisius/Reuters

Уровень газа в хранилищах Германии составляет 99,65%, их заполнение продолжается, а риск нехватки газа зимой расценивается как низкий. Об этом сообщает Федеральное сетевое агентство ФРГ.

«Буднесагентство считает риск перебоев с поставками газа в условиях обычно холодной зимы низким. Ситуация с поставками значительно улучшилась по сравнению с прошлой зимой. Существуют дополнительные возможности для закачки газа в систему с установок по производству СПГ, а потеря потоков газа из России была компенсирована поставками из Норвегии, Нидерландов и Бельгии», — говорится в сообщении.

Текущие сценарные расчеты агентства исходят из того, что среднесуточная температура не опустится ниже минус 13 градусов. Однако более холодная зима может значительно увеличить потребление газа. Если оставшиеся поставки российского газа в юго-восточную Европу будут прекращены и эти страны столкнутся с дефицитом, его придется частично поставлять через Германию.

При этом агентство напоминает о необходимости экономии газа и подчеркивает, что европейская цель по сокращению потребления на 15%, о которой государства-члены ЕС договорились летом 2022 года, остается в силе.

Ранее в словах представителей ЕС увидели нежелание отказываться от российского газа.

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