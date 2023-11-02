В совете по развитию химпромышленности обсудили меры государственной поддержки отрасли

Для замещения импорта химической продукции, попавшей в санкционные списки, объем инвестиций в создание химических производств должен составить 1,1-1,3 трлн руб., а для обеспечения темпов роста ВВП России по сценарию «ускоренной адаптации экономики к новым условиям», разработанным Минэкономразвития России, в создание новых мощностей необходимо инвестировать до 2,5-3 трлн руб. до 2030 года. Об этом на заседании экспертного совета по развитию химической промышленности при комитете Госдумы РФ по промышленности и торговле, состоявшемся в рамках Московского международного химического форума, заявила депутат Госдумы Мария Василькова.

Парламентарий отметила, что на сегодняшний день существует большое количество мер государственной поддержки предприятий химической отрасли, столкнувшейся с беспрецедентным санкционным давлением.

Так, общий объем господдержки организациям химического комплекса в январе-декабре 2022 года составил 34,47 млрд руб., а в январе-июне этого года — 10,41 млрд руб.

Василькова подчеркнула, что меры господдержки предусмотрены на всех стадиях реализации инвестиционных проектов.

Новым инструментом поддержки, направленным на стимулирование инвестиционной активности, достижение технологического суверенитета и ускорение темпов экономического роста страны, по ее словам, является льготное кредитование организаций, реализующих инвестиционные проекты, направленные на производство приоритетной промышленной продукции (КИП).

При этом депутат констатировала: онлайн опрос, проведенный среди участников Московского международного химического форума, показал, что далеко не все отраслевые компании знают и пользуются действующими мерами поддержки.

«Необходимо усилить работу в части информирования бизнеса о действующих инструментах поддержки и увеличить их доступность», — заключила Василькова.

Заместитель председателя ВЭБ.РФ Юрий Корсун назвал организацию финансирования проектов химической отрасли, в том числе малотоннажной химии, важнейшей задачей.

Представители банковского сообщества отметили, что проблемой при принятии решения о финансировании инвестпроектов в химпромышленности является «незакрытый» технологический риск.

Было предложено инициировать создание аккредитованных инжиниринговых компаний, способных принимать на себя технологический риск или же поддержать страховые организации в вопросе увеличения лимитов на страхование таких рисков.