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Apple, TikTok и Wikimedia грозят новые штрафы

Apple, TikTok, Wikimedia могут оштрафовать за неудаление запрещенного контента

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Depositphotos

Таганрогский суд в Москве может оштрафовать Apple, TikTok и Wikimedia за отказ удалить запрещенные материалы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

По информации агентства, каждой из компаний грозят штрафы до 4 млн рублей. В суде были зарегистрированы по одному протоколу в отношении Apple Distribution International LTD, TikTok и еще два в отношении фонда Wikimedia.

Отмечается, что дата рассмотрения протоколов в суде еще не назначена.

До этого ТАСС сообщало, что в Москве суд впервые оштрафовал американскую корпорацию Apple за неудаление недостоверной информации о проведении спецоперации на Украине. Apple назначили штраф в размере 400 тысяч рублей.

Издание The Verge писало, что федеральная торговая комиссия США (FTC) подала в суд на компанию Amazon за «сознательный обман миллионов клиентов», которые оформили платную подписку Prime.

Ранее сообщалось, что Apple потребовала от Fruit Union Suisse отказаться от логотипа с красным яблоком.

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