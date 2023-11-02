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В России разрабатывают законопроект для сохранения налоговых льгот бизнеса

Минфин намерен смягчить удар по бизнесу из-за отмены налоговых соглашений

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Shutterstock

В России планируют принять законопроект, который будет сглаживать для бизнеса последствия приостановления отдельных положений соглашений с недружественными странами, об этом рассказал замминистра финансов Алексей Сазанов, передает «Прайм».

По его словам, поправки будут действовать ретроспективно, начиная с 8 августа 2023 года. Сазанов отметил, что Минфин готов обсуждать вопрос расширения перечня видов доходов, для которых будут сохранены прежние правила налогообложения. В частности, речь идет о доходах от международной перевозки и фрахта.

Кроме того, замминистра затронул тему перспективы разработки национального стандарта BEPS 2.0. По его словам, в течение следующего года планируется мониторинг ситуации и действий со стороны других стран, а какие-либо решения по этой теме будут приниматься не раньше осени 2024 года.

8 августа Владимир Путин подписал указ о приостановке отдельных положений договоров РФ о налогообложении с 38 недружественными странами, среди которых США. Было приостановлено действие основных норм соглашений, регулирующих вопросы налогообложения имущества, дивидендов, процентов и др.

Ранее в Госдуме РФ предложили увеличить лимит «налогового» вклада в пять раз.

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