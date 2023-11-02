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Доля газовой и атомной генерации энергии будет расти, считают в Минэнерго

Шульгинов: доля газовой генерации электроэнергии вырастет до 40% к 2050 году

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Николай Лазаренко/Пресс-служба президента Украины/РИА Новости

Доля газовой генерации в энергобалансе России к 2050 году вырастет до 40% и более. С таким прогнозом выступил глава Минэнерго Николай Шульгинов, его цитирует ТАСС.

«Все зависит от того, какое будет потребление. Сегодня она [газовая генерация] уже высокая. Но угольная генерация будет постепенно выводиться из энергобаланса, поэтому доля газа вырастет до более 40% к 2050 году», — сказал министр.

Предполагается, что доля электроэнергии, вырабатываемой с помощью угольной генерации, к 2050 году снизится — предположительно, с 14% до 8%. Одновременно с этим будет расти генерация на основе возобновляемых источников энергии, однако она будет ограничена из-за нестабильной работы и возможностей маневренной генерации.

Как уточняют «Известия», доля атомной энергии в РФ достигнет 24-24,5% к 2042 году за счет возведения новых АЭС на Дальнем Востоке, в Сибири и на территории европейской части России. Повышение доли атома в энергобалансе России до 30% к 2042 году не является реалистичной задачей.

На Российской энергетической неделе глава Росатома Алексей Лихачев говорил, что ожидает роста атомной энергии в энергобалансе России до 30%.

Ранее сообщалось, что в Белоруссии приняли второй энергоблок АЭС в эксплуатацию.

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