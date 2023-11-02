Дачу Сталина в Подмосковье продали на аукционе краснодарской компании

Усадьба «Липки-Алексеевское» в Мытищинском округе Подмосковья, где в начале 1930-х годов проживал Иосиф Сталин, была приобретена на торгах краснодарской компанией «Консалтинг и право», передает РИА Новости.

Окончательная сумма сделки не называется. Начальная цена составляла 403,5 млн рублей.

Компания стала единственным участником аукциона. В состав лота входит аренда участка площадью около 38 гектаров и объекты недвижимости на общей площади 3,8 тысячи квадратных метров. Теперь «Консалтинг и право» обязана провести работы по сохранению усадьбы и выполнять требования по ее содержанию.

С 1932 по 1934 год в данной усадьбе проживал Иосиф Сталин. На протяжении последующих десятилетий объект использовался как правительственная дача, здание не раз перестраивалось, на территории усадьбы появлялись новые сооружения. В 1989 году на этом месте находился реабилитационный центр для детей с тяжелыми заболеваниями. В 2004 году здание было закрыто на реконструкцию, а позднее передано в «Дом.РФ».

15 сентября «Дом.РФ» выставил на торги дачу Сталин.

Ранее «Газета.Ru» показала, как сейчас выглядит дача Сталина.