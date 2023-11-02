В России может появиться «отцовский» капитал

В комиссии по демографии, защите семьи, детей и традиционных ценностей Общественной палаты РФ предлагают ввести новую меру поддержки семей — «отцовский», или «многодетный» капитал в размере 1 млн рублей. Об этом пишет газета «Известия».

Эта выплата будет предоставляться при рождении или усыновлении в одной семье третьего и последующих детей. Представители комиссии считают, что такие стимулы помогут повысить рождаемость и справиться с демографической проблемой, с которой сталкивается Россия.

В докладе комиссии указано, что если текущая ситуация сохранится, то до 2030 года страна потеряет более 6 млн человек. Предложение о введении нового капитала будет представлено на форуме «Сообщество».

Кроме того, предлагается расширить возможности использования материнского капитала для многодетных семей на приобретение автомобиля отечественного производства или коммерческую аренду жилья.

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Согласно ее информации, повышение коснется всех соцвыплат, включая материнский капитал, льготные пособия для семей с детьми и многодетные семей, а также различного рода выплаты малоимущим ячейкам общества.

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