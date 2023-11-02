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Посол РФ оценил влияние антироссийских санкций на экономику Германии

Посол РФ Нечаев: антироссийские санкции очень дорого обходятся Германии

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Markus Schreiber/AP

Введение санкций в отношении России негативно отразилось почти на всех отраслях немецкой экономики. На это обратил внимание посол Москвы в Берлине Сергей Нечаев, давший интервью для газеты «Известия».

По словам главы дипломатической миссии, Германии пришлось дорого заплатить за всевозможные рестрикции. В частности, эксперты оценивают общую сумму недополученной местными предприятиями выгоды в сотни миллиардов евро.

«Негативные последствия наблюдаются практически во всех отраслях экономики, прежде всего в промышленном секторе», — добавил посол.

Также он обратил внимание на прогнозы Международного валютного фонда (МВФ). Согласно отчетам финансовой организации, ФРГ рискует единственной среди индустриальных государств столкнуться с рецессией по итогам 2023 года.

Более того, сокращение объемов немецкого ВВП к концу текущего года может достичь 0,4%. По итогам 2022 года данный показатель уменьшился на 16,5%, достигнув значения в €49,8 млрд.

Однако дипломат не исключил, что в этот раз Германию ждет еще большее сокращение ВВП. За восемь месяцев с начала года его объемы составили всего €9,3 млрд, резюмировал он.

Ранее посол РФ в ФРГ раскрыл траты немецкого правительства на военную помощь Украине.

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