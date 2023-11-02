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Россияне обменяли 87 тонн мелочи в «Монетную неделю»

В нескольких регионах России граждане обменяли 87 тонн мелочи по акции ЦБ

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Pixabay

В конце сентября в России впервые состоялась всероссийская «Монетная неделя», сообщил зампред Центрального банка Сергей Белов в интервью газете «Известия». Он отметил, что ранее подобные акции проводились только в отдельных регионах.

Белов пояснил, что множество монет остаются в копилках у населения, и кредитные организации проводят собственные мероприятия для их возвращения в обращение. В различных регионах периодически проводятся специальные акции, которые условно называются «Монетная неделя» (продолжительность может быть разной), во время которых можно обменять монеты на банкноты без комиссии.

Зампред ЦБ отметил, что регулятор поддерживает такие мероприятия, и в этом году «Монетная неделя» прошла практически одновременно во всех регионах. В качестве бонуса участникам предлагали новую сторублевку и памятные монеты.

По информации пресс-службы Центробанка, в акции приняли участие около 3 тыс. отделений 186 банков.

«В результате мероприятия было возвращено в обращение более 20 млн монет на сумму почти 83 млн рублей. Их общий вес составил 87 тонн. Самыми активными оказались граждане, сдававшие монеты достоинством 1, 2, 5 и 10 рублей. Доля этих номиналов составила 76% от общего объема собранных средств», — уточнили в Центробанке.

Ранее Банк России заявил об уменьшении количества фальшивых рублей. В конце марта Федеральная служба безопасности обнаружила крупное производство фальшивых банкнот номиналом в ₽5 тыс. По данным оперативников, преступная группа печатала примерно по 1 млрд рублей в год.

Ранее в Британии попросили местных жителей вернуть подаренные им старинные монеты.

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