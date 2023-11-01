Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Автоконцерны попросили российские власти помочь с проблемой доставки машин в салоны

РБК: «Соллерс» и «АвтоВАЗ» просят помощи правительства из-за дефицита автовозов

close
100%
Avtograd news/VK

Российские автоконцерны «Соллерс» и «АвтоВАЗ» обратились в Минтранс и Минпромторг с просьбами помочь разрешить ситуацию с неконтролируемым удорожанием логистики при доставке готовых автомобилей с заводов в дилерские центры. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на собственный источник в одной из компаний-производителей.

Источник отметил, что с начала 2023 года на рынке наблюдается критическая ситуация в перевозке готовой продукции.

«Это связано с дефицитом автовозов и сложностями с ввозом такой техники по параллельному импорту. Также сказывается собственно дефицит водителей техники», — сказал собеседник РБК.

По его словам, это привело к резкому росту тарифов на такие перевозки.

«Тарифы на такие перевозки выросли чуть ли не в два раза», — отметил представитель одной из компаний.

Представители «АвтоВАЗа» и «Соллерса» подтвердили РБК наличие этих проблем. В «Соллерс» отметили, что они стали остро проявляться во второй половине 2023 года. Из-за чего Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) принял решение ввести специальную надбавку к цене машин.

В «АвтоВАЗе» также рассказали о значительном росте цен на рынке транспортных услуг. В беседе с РБК компания сообщила, что в данный момент рассматриваются различные варианты компенсации таких затрат.

До этого сообщалось, что средняя цена автомобиля с пробегом в России выросла с октября 2022 года по октябрь 2023-го на 24,4%.

Ранее «АвтоВАЗ» назвал срок начала производства Lada Aura.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий