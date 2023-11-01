Автоконцерны попросили российские власти помочь с проблемой доставки машин в салоны

Российские автоконцерны «Соллерс» и «АвтоВАЗ» обратились в Минтранс и Минпромторг с просьбами помочь разрешить ситуацию с неконтролируемым удорожанием логистики при доставке готовых автомобилей с заводов в дилерские центры. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на собственный источник в одной из компаний-производителей.

Источник отметил, что с начала 2023 года на рынке наблюдается критическая ситуация в перевозке готовой продукции.

«Это связано с дефицитом автовозов и сложностями с ввозом такой техники по параллельному импорту. Также сказывается собственно дефицит водителей техники», — сказал собеседник РБК.

По его словам, это привело к резкому росту тарифов на такие перевозки.

«Тарифы на такие перевозки выросли чуть ли не в два раза», — отметил представитель одной из компаний.

Представители «АвтоВАЗа» и «Соллерса» подтвердили РБК наличие этих проблем. В «Соллерс» отметили, что они стали остро проявляться во второй половине 2023 года. Из-за чего Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) принял решение ввести специальную надбавку к цене машин.

В «АвтоВАЗе» также рассказали о значительном росте цен на рынке транспортных услуг. В беседе с РБК компания сообщила, что в данный момент рассматриваются различные варианты компенсации таких затрат.

До этого сообщалось, что средняя цена автомобиля с пробегом в России выросла с октября 2022 года по октябрь 2023-го на 24,4%.

Ранее «АвтоВАЗ» назвал срок начала производства Lada Aura.