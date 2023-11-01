В Китае предрекли рост спроса на газ из-за газификации городов

Спрос на природный газ в Китае в ближайшие годы будет расти благодаря газификации городов и промышленных объектов. Об этом заявил вице-президент China National Petroleum Corporation (CNPC) Се Цзюнь на Петербургском международном газовом форуме, передает «Прайм».

По его словам, китайское правительство рассматривает природный газ как низкоуглеродный, гибкий и высококачественный источник энергии.

«С точки зрения достижения углеродной нейтральности доля природного газа в энергетике будет расти благодаря газификации городов и промышленного сектора. К 2030 году спрос на газ существенно вырастет», — подчеркнул Се Цзюнь.

Он отметил, что конкуренцию газу могут составить возобновляемые источники энергии. По словам вице-президента CNPC, в 2021 году мощности по выработке ветровой и солнечной энергии в мире достигли 900 млн кВт⋅ч, что в 14 раз больше, чем 10 лет назад.

До этого Китай заявил о намерении достичь пика выбросов CO2 к 2030 году и углеродной нейтральности к 2060 году. Для этого планируется развивать энергоэффективную низкоуглеродную экономику и наращивать долю возобновляемых источников энергии.

Ранее Медведев оценил планы Германии закупать газ в Нигерии.