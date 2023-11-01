Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Россияне смогут взять «Арктическую ипотеку» под 2%

С 1 ноября в РФ стартовала льготная программа «Арктической ипотеки» под 2%

close
100%
Антон Денисов/РИА Новости

С 1 ноября в России стартовала льготная программа «Арктическая ипотека». Об этом сообщаетТАСС.

Отмечается, что «Арктическая ипотека» будет действовать в Мурманской области, Ненецком, Ямало-Ненецком и Чукотском автономных округах, а также в северных муниципалитетах Архангельской области, Красноярского края, Якутии, Карелии и Коми.

Воспользоваться льготной программой смогут супруги или не состоящие в браке заемщики не старше 36 лет, имеющие как минимум одного ребенка в возрасте до 19 лет. Кредит с господдержкой могут взять также получатели бесплатных земельных участков по программе «Гектар Арктики», участники программы «Повышение мобильности трудовых ресурсов» и медики и педагоги в возрасте от 21 до 70 лет.

До этого банк ВТБ с 24 октября начал принимать заявки на выдачу «арктической» ипотеки. Первые сделки будут проводиться в начале ноября. В рамках программы можно будет покупать квартиры и таунхаусы на первичном рынке, а также вторичные объекты в селах, деревнях и моногородах.

Ранее газета «Известия» писала, что российские власти хотят ужесточить условия выдачи льготной ипотеки.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий