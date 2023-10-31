Глава Carlsberg заявил, что российские власти украли бизнес компании в РФ

Генеральный директор датской пивоваренной компании Carlsberg Джейкоб Аруп-Андерсен заявил, что российские власти украли ее бизнес в РФ. Об этом сообщает Reuters.

Он отметил, что компания не пойдет на сделку с российскими властями.

«Нет никакого способа обойти тот факт, что они украли наш бизнес в России, и мы не собираемся помогать им придать этому видимость законности», — заявил он.

16 июля президент России Владимир Путин подписал указ о передаче иностранных активов Danone и «Балтики» под управление Росимущества. В частности, во временное управление госкорпорации перешли 98,56% акций «Балтики», принадлежащих Carlsberg, 1,35% акций, находящихся в собственности ООО «Хоппи юнион», а также 0,09% в руках Carlsberg Deutschland GmbH.

В августе сообщалось, что датский пивоваренный концерн Carlsberg может обратиться в суд для защиты своих прав на акции российской «Балтики» после того, как контроль над компанией перешел к Росимуществу.

В начале октября стало известно, что российской пивоваренной компанией «Балтика» был подан иск в арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области с требованием запретить датской компании Carlsberg расторгать с ней лицензионное соглашение на использование брендов. «Балтика» попросила суд запретить Роспатенту вносить правки в договоры на бренды Tuborg, Kronenbourg, Seth & Riley's Garage, Holsten и LAV.

Позднее в Carlsberg Group заявили о расторжении лицензионных соглашений, позволяющие российской пивоваренной компании «Балтика» производить и продавать пиво, которое принадлежит группе брендов.

Также датская Carlsberg Group заявила, что «не видит пути для переговоров по выходу с российского рынка», поэтому расторгает лицензионные соглашения с «Балтикой». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе суверенных активов России.