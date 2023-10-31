Аналитик МВФ оценил влияние геополитики на внешнюю торговлю

Геополитические шоки оказывают «противоречивое» и «статистически незначительное» влияние на динамику мировой торговли по сравнению с другими факторами, считают эксперты Международного валютного фонда. Об этом говорится в статье аналитика МВФ Серхана Севика «Да здравствует глобализация: геополитические шоки и международная торговля».

По мнению Севика, несмотря на отдельные геополитические кризисы, глобальная интеграция продолжает процветать, а мировая торговля демонстрирует устойчивость к политике протекционизма и фрагментации экономики.

«Глобальные цепочки создания стоимости меняются со временем в зависимости от экономического и технологического развития, а иногда и по геополитическим соображениям. Однако история показывает, что, несмотря на нечастые разломы в геополитическом ландшафте, ни одна страна в мире или регион не может быть полностью самодостаточным. Именно поэтому глобальная торговая интеграция, несмотря на периодические неудачи продолжает развиваться и приносит процветание все большему числу людей в мире», — подытожил Севик.

Для анализа эксперт МВФ использовал гравитационную модель, учитывающую такие факторы, как ВВП стран-партнеров, удаленность друг от друга, население, религия, членство в международных организациях и геополитические отношения.

В середине октября Всемирный банк и МВФ не смогли договориться по вопросу российско-украинского конфликта.

Ранее эксперты назвали Россию самобытным государством-цивилизацией.