Компания Wintershall Dea работает над уходом с российского рынка

Немецкая Wintershall Dea ведет обсуждения со своими партнерами по совместным предприятиям в РФ, прорабатывая дальнейшую продажу, рассказал глава компании Марио Мерен. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам главы организации, с продажей бизнеса в РФ в настоящий момент есть сложности и трудно назвать точный срок ухода с российского рынка.

При этом Мерен объяснил, что уход из России является четким решением руководства Wintershall.

В данный момент предприятие еще сохраняет планы полностью покинуть российский рынок к середине 2024 года.

«Мы говорили о том, что мы не можем предсказать, когда будет возможен выход с точки зрения реального отчуждения акций», — заявил Мерен.

Как прогнозирует глава Wintershall, наиболее тяжелой частью ухода с рынка России является продажа активов и пакетов акций.

До этого финский производитель лифтов Kone продал филиал в РФ и покинул страну. Сделку одобрили соответствующие ведомства. Закрытие сделки значит, что Kone окончательно покинула Россию.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.