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Во Всемирной торговой организации предрекли спад мирового ВПП

Глава ВТО: дальнейшая фрагментация может обернуться потерей 5% мирового ВВП

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Frank Augstein/AP

Всемирная торговая организация выразила озабоченность перспективами развития мировой экономики на фоне процессов деглобализации. Об этом сообщает японское издание Nikkei.

По прогнозам ВТО, глобальный ВВП может сократиться на 5% до 2030 года в случае дальнейшего размежевания стран в торговле. По словам Нгози Оконджо-Иевалы, хотя прямых признаков полномасштабной деглобализации пока нет, некоторые тенденции, такие как снижение доли промежуточных товаров в мировой торговле, вызывают беспокойство. В первой половине 2023 года этот показатель оказался на 2,5% ниже среднего уровня трех предыдущих лет.

Как подчеркнула глава ВТО, отход стран от принципов свободной торговли наблюдается с 2017 года. Последствиями этого могут стать не только спад экономик, но и рост напряженности в регионах, ключевых для мировой торговли нефтью и газом.

ВТО снизила прогноз роста мировой торговли на 2023 год до 0,8% и ждет восстановления темпов лишь к 2024 году, когда прирост составит 3,3%. Эксперты озабочены негативным влиянием замедления на уровень жизни людей.

В конце сентября глава КНР Си Цзиньпин предложил реформировать ВТО.
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Ранее главы торговых ведомств G7 признали необходимость реформ ВТО.

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