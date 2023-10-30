Во Всемирной торговой организации предрекли спад мирового ВПП

Всемирная торговая организация выразила озабоченность перспективами развития мировой экономики на фоне процессов деглобализации. Об этом сообщает японское издание Nikkei.

По прогнозам ВТО, глобальный ВВП может сократиться на 5% до 2030 года в случае дальнейшего размежевания стран в торговле. По словам Нгози Оконджо-Иевалы, хотя прямых признаков полномасштабной деглобализации пока нет, некоторые тенденции, такие как снижение доли промежуточных товаров в мировой торговле, вызывают беспокойство. В первой половине 2023 года этот показатель оказался на 2,5% ниже среднего уровня трех предыдущих лет.

Как подчеркнула глава ВТО, отход стран от принципов свободной торговли наблюдается с 2017 года. Последствиями этого могут стать не только спад экономик, но и рост напряженности в регионах, ключевых для мировой торговли нефтью и газом.

ВТО снизила прогноз роста мировой торговли на 2023 год до 0,8% и ждет восстановления темпов лишь к 2024 году, когда прирост составит 3,3%. Эксперты озабочены негативным влиянием замедления на уровень жизни людей.

В конце сентября глава КНР Си Цзиньпин предложил реформировать ВТО.

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Ранее главы торговых ведомств G7 признали необходимость реформ ВТО.