В Германии рассказали о планах на природных газ

В Германии ждут поставок природного газа из Нигерии, являющейся лидером Африки по запасам голубого топлива, рассказал канцлер ФРГ Олаф Шольц. Об этом сообщает Punch newspapers.

Про ожидания от поставок газа канцлер уточнил перед визитом в Нигерию.

«Нигерия обладает крупнейшими запасами газа в Африке. Немецкие компании заинтересованы в поставках газа из Нигерии и надеются на сотрудничество с нигерийскими газовыми компаниями», — пояснил Шольц.

Также Шольц обратил внимание, что вопросы с конкретным объемом и суммами соглашений предстоит согласовать во время переговоров между немецкими и нигерийскими предприятиями.

Кроме того, Шольц уточнил, что Берлин приветствует инициативы по расширению рынка водородного топлива.

В воскресенье, 29 октября, Шольц начинает свой визит в Африку. В планах у него посетить Гану и Нигерию.

До этого в бундестаге заявили, что Германия в три-четыре раза переплачивает за газ.

Ранее Шольц пообещал довести до конца дело по «Северным потокам».