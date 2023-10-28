Аналитик предупредил россиян о пяти рисках игры на бирже

Россияне, которые играют на бирже, должны учитывать пять ключевых рисков для инвестора. Во-первых, политическая нестабильность или изменения в политической среде могут повлиять на экономическую ситуацию в стране и, в результате, на вложенные суммы. Об этом «Газете.Ru» рассказал финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.



«Изменения законодательства, политические конфликты и противоречия, санкции — все это может создать неопределенность и риски для игроков на бирже», — пояснил он.

Во-вторых, экономический спад, инфляция, колебания валютного курса и изменения рыночных трендов могут негативно сказаться на инвестиционных портфелях, сказал аналитик. На российскую экономику в моменте влияют нестабильность цен на нефть, геополитические напряжения и отношения с торговыми партнерами, уточнил он.



Третий риск — финансовый. Потери, связанные с дефолтом бизнеса или финансовых организаций, могут создавать серьезные проблемы для инвесторов, отметил аналитик. По его словам, такой сценарий не исключен в случае неадекватной финансовой политики, банкротства компании, в которую были вложены деньги, и низкой ликвидности на рынке.

Наконец, при игре на бирже можно столкнуться с геополитическим и регуляторным рисками.

«Ограничения на вложения в иностранные бумаги, налоговые изменения или новые требования в области регулирования могут повлиять на инвестиционные возможности и прибыльность. А геополитические конфликты, террористические угрозы, санкции и другие международные события создают неопределенность на рынках, что в целом является крайне негативным фактором», — заключил эксперт.

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