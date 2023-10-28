Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Аналитик предупредил россиян о пяти рисках игры на бирже

Аналитик Антонов предупредил россиян о пяти рисках игры на бирже

close
100%
Depositphotos

Россияне, которые играют на бирже, должны учитывать пять ключевых рисков для инвестора. Во-первых, политическая нестабильность или изменения в политической среде могут повлиять на экономическую ситуацию в стране и, в результате, на вложенные суммы. Об этом «Газете.Ru» рассказал финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.
 
«Изменения законодательства, политические конфликты и противоречия, санкции — все это может создать неопределенность и риски для игроков на бирже», — пояснил он.

Во-вторых, экономический спад, инфляция, колебания валютного курса и изменения рыночных трендов могут негативно сказаться на инвестиционных портфелях, сказал аналитик. На российскую экономику в моменте влияют нестабильность цен на нефть, геополитические напряжения и отношения с торговыми партнерами, уточнил он.
 
Третий риск — финансовый. Потери, связанные с дефолтом бизнеса или финансовых организаций, могут создавать серьезные проблемы для инвесторов, отметил аналитик. По его словам, такой сценарий не исключен в случае неадекватной финансовой политики, банкротства компании, в которую были вложены деньги, и низкой ликвидности на рынке.

Наконец, при игре на бирже можно столкнуться с геополитическим и регуляторным рисками.

«Ограничения на вложения в иностранные бумаги, налоговые изменения или новые требования в области регулирования могут повлиять на инвестиционные возможности и прибыльность. А геополитические конфликты, террористические угрозы, санкции и другие международные события создают неопределенность на рынках, что в целом является крайне негативным фактором», — заключил эксперт.

Ранее инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин дал пять советов начинающим инвесторам.

Им также назвали пять главных ошибок.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий