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Инвестстратег объяснил резкое укрепление курса рубля после решения ЦБ

Инвестстратег Бахтин: реакция курса рубля на решение ЦБ РФ — психологическая

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Игорь Руссак/РИА Новости

Текущая реакция курса рубля на решение Центробанка РФ повысить ключевую ставку на 200 базисных пунктов до 15% годовых носит больше психологический характер. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин.

«Базовые ожидания рынка предполагали меньший шаг повышения ключевой ставки. По факту эффект от повышения отражается на рубле с временным лагом в месяц-полтора, когда удорожание кредитования постепенно сжимает спрос, в том числе на импорт. В целом, это фактор умеренной поддержки нацвалюты. Монетарная жесткость увеличивает шансы на то, что курс доллара будет среднесрочно тяготеть к 90 рублям», — пояснил он.

Впрочем, более значимыми для позиций курса рубля остаются цены на энергоносители, состояние счета текущих операций и эффект от регуляторных правил, в частности нормативов по продаже валютной выручки для экспортеров, считает эксперт. Локально поддержка идет со стороны налогового периода, добавил он.

После решения ЦБ РФ о повышении ключевой ставки курс рубля резко укрепился к доллару и евро.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, как ключевая ставка влияет на жизнь россиян.

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