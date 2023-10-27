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В Еврокомиссии нашли новую причину вводить санкции против предприятий

Еврокомиссия решила приравнять снижение доли ниже 50% фирмой к обходу санкций

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Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

В Европейской комиссии приравняли к обходу санкций снижение подсанкционной российской компанией доли в другой фирме ниже 50%, сообщается в докладе ведомства.

Изменения затронули ст. 5aa Санкционного регламента № 833/2014. Данная статья регулирует запрет европейцам на прямые или косвенные сделки с российскими компаниями с государственным участием из Приложения XIX. Кроме того, запрет касается тех фирм, которые принадлежат российским компаниям более чем на 50%.

По новым правилам, Еврокомиссия будет считать компании «действующими от имени или по указанию» подсанкционного юрлица, если доля была снижена до 50% или ниже. В Еврокомиссии пришли к выводу о необходимости таких мер из-за подозрений в массовых случаях обхода санкций таким методом.

До этого Европейский союз не получил предложений по 12-му пакету санкций.

Ранее минфин США опубликовал инструкции по нефтяному эмбарго.

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