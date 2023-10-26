Проект о приостановке перерасчета зарплат госслужащим России не касается военных

Законопроект о приостановлении индексации зарплат российских госслужащих до 1 января 2025 года не касается военных и сотрудников силовых ведомств. Это следует из комментария пресс-службы Минфина РФ, который приводит ТАСС.

Из сообщения министерства следует, что вопрос о перерасчете зарплат этим категориям будет рассмотрен отдельно.

25 октября Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект о приостановлении индексации вознаграждений за труд для ряда категорий россиян, в том числе госслужащих, судей, помощников депутатов и сенаторов, сотрудников полиции и военных. При этом парламентарии предложили убрать норму о приостановке перерасчета выплат для последних.

Правительство России с 1 октября повысило оклады военным и силовикам на 10,5%. Зарплаты выросли у военнослужащих, которые работают по контракту и призыву. Также выплаты увеличили по спецзваниям сотрудникам полиции, органов внутренних дел, Росгвардии, учреждений и органов ФСИН, противопожарной службы, таможенных органов и начальствующему составу органов федеральной фельдъегерской связи.

Ранее россиянам рассказали, как добиться повышения зарплаты.