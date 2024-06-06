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Путин прокомментировал мирный договор России и Японии

Путин сообщил об отсутствии условий для мирного договора России и Японии

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Российский президент Владимир Путин заявил, что на текущий момент нет условий для заключения мирного договора между Россией и Японией. Об этом он заявил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в ходе встречи с представителями мировых информационных агентств, пишет РБК.

Глава государства отметил, что ангажированность Японии в украинском кризисе также оказывает влияние на диалог между Токио и Москвой.

Путин подчеркнул, что Россия не предпринимала никаких действий, которые могли бы усложнить отношения между странами. Он выразил готовность возобновить диалог о мирном договоре, но лишь при наличии необходимых условий.

Япония и Советский Союз, а затем и Россия как его правопреемник, до сих пор не заключили мирный договор после Второй мировой войны из-за территориального спора, касающегося Южных Курильских островов. Этот спор включает острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряду Хабомаи, которые после войны перешли к СССР. Япония многократно высказывала претензии на возвращение этих территорий.

Ранее в Японии назвали южные Курилы «незаконно оккупированными» Россией.

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