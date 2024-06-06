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На Украине обвинили британское издание FT в работе на Россию

Минэнерго Украины обвинило британское издание Financial Times в работе на Россию

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Sofiia Gatilova/Reuters

Министерство энергетики Украины обвинило британское издание Financial Times в работе на Россию. Об этом говорится в сообщении украинского издания «Страна».

«Статья Financial Times под названием «Россия уничтожила более половины энергетики Украины» имеет признаки информационно-психологической операции, носит манипулятивный характер и продвигает нарративы врага», — следует из сообщения.

По данным украинского ведомства, ссылки на анонимные источники информации заставляют сомневаться в достоверности материала британского издания. «Аудитория должна понимать, что ссылки на анонимные источники без конкретных подтверждений не являются надежной информацией, а выводы могут быть манипулятивными», — отметили в минэнерго Украины.

До этого энергетическая компания «Укрэнерго» предупредила, что на всей территории Украины 24 мая возможны плановые отключения света, если будут превышены лимиты потребления, ранее переданные всем регионам. По данным оператора, в энергосистеме страны наблюдается дефицит электроэнергии. В компании добавили, что из-за грозы обесточены 19 населенных пунктов в Сумской области.

Ранее на Украине рассказали, что помогает избежать полного отключения электричества.

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