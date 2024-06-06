Первую лигу назвали более интересной в новом сезоне, чем РПЛ

В сезоне-2024/25 Первая лига будет более интересной, чем Российская премьер-лига (РПЛ). Такое мнение в интервью Legalbet выразил известный советский футболист, бывший защитник московского «Торпедо» Анатолий Соловьев.

«Первая лига по интересу будет превосходить РПЛ. По накалу борьбы — точно. Понятно, что в классе команды уступают «Зениту» или «Спартаку», но соревновательный дух будет выше. Сможет ли «Урал» сразу вернуться в элиту российского футбола? Им будет очень сложно это сделать. Кроме них на выход будут претендовать «Енисей», «Алания», «Родина», «Шинник», «Арсенал», «Сочи», — считает Соловьев.

Эксперт также отметил, что не ждет прорыва от «Торпедо». По его словам, клубом руководят «какие-то люди», которые подписывают «непонятно каких футболистов». Соловьев посетовал на то, что на очень многие процессы влияют агенты игроков.

По итогам минувшего розыгрыша Первой лиги в РПЛ напрямую пробились «Химки» и махачкалинское «Динамо», а через стыковые матчи заработал путевку в элиту российского футбола тольяттинский «Акрон». Соответственно, Премьер-лигу покинули «Балтика», «Сочи» и «Урал».

Ранее тренер Непомнящий призвал не сравнивать «Зенит» Семака и «Спартак» Романцева.