Глава греческой энергетической компании предрек взлет цен на газ

Глава греческой энергетической компании MYTILINEOS Эвангелос Митилинеос заявил, что в случае эскалации конфликта в Газе с участием Ирана цены на газ могут подскочить до 500 евро за МВт⋅ч. Об этом сообщает РИА Новости.

Выступая на экономическом форуме в Афинах, он отметил, что самая большая угроза сегодня — развитие событий на Ближнем Востоке, которое определяется не правительствами, а реакцией арабских стран и населения. По словам Митилинеоса, в случае вовлечения в конфликт Иран может перекрыть Ормузский пролив, контролируемый им. Через пролив проходит около 25-30% мирового рынка СПГ. Это приведет к 10-кратному росту цен на газ — до 500 евро за МВт⋅ч.

Эксперт отметил, что развитие ситуации в Газе невозможно предсказать и контролировать в отличие от украинского конфликта. По его мнению, эскалация на Ближнем Востоке серьезно ударит по экономике Европы и мира. Профессор Колумбийского университета Джозеф Стиглиц выразил серьезную озабоченность возможными долгосрочными последствиями обострения ситуации на Ближнем Востоке. По мнению экономиста, дальнейшее насилие приведет к росту цен на нефть и газ, что заложит фундамент для возобновления инфляционных процессов.

В конце августа Bloomberg назвал способ спасения Европы от газового кризиса.

Ранее аналитик оценил роль России на газовом рынке Европы.