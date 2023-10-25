Банк России заявил об уменьшении количества фальшивых рублей

В третьем квартале 2023 года в банковской системе РФ было выявлено 3,1 тыс. поддельных банкнот, что на 31% меньше, чем годом ранее. Об этом сообщается на официальном сайте ЦБ РФ.

Больше всего среди фальшивок оказалось банкнот номиналом ₽5 тыс. – 2,3 тыс. штук. Также было обнаружено 570 подделок номиналом ₽1 тыс. и 140 фальшивых купюр по ₽2 тыс. Меньше всего подделок оказалось среди мелких купюр в ₽10 — всего одна. Кроме того, выявлено 45 фальшивых монет номиналом ₽10 и 21 монета в ₽5. Больше всего фальшивок регистрируется в Центральном федеральном округе, отмечает ЦБ.

Что касается иностранной валюты, то в третьем квартале было найдено 510 поддельных банкнот. В основном это доллары (428 штук) и евро (80 штук).

В конце марта Федеральная служба безопасности обнаружила крупное производство фальшивых банкнот номиналом в ₽5 тыс. По данным оперативников, преступная группа печатала примерно по 1 млрд рублей в год.

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