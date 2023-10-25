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Один из крупнейших застройщиков Китая признан дефолтным

Bloomberg: китайский девелопер Country Garden оказался в состоянии дефолта

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правительство Ростовской области

Компания Country Garden стала первым китайским девелопером, которого признали дефолтным по облигациям в долларах. Об этом сообщает издание Bloomberg со ссылкой на уведомление трастовой компании Citicorp International.

Country Garden не выплатила $15,4 млн процентов по облигациям по истечении 30-дневного льготного периода после пропуска первоначального срока 17 сентября. Ранее компания предупреждала, что не рассчитывает своевременно выполнять все оффшорные платежные обязательства.

Возглавляемый одной из богатейших женщин Китая Ян Хуэйян, Country Garden играет важную роль в китайской экономике, где рынок недвижимости с сопутствующими отраслями составляет около 20% ВВП. Дефолт произошел на фоне более широкого долгового кризиса на рынке недвижимости, который потряс вторую по величине экономику мира.

По данным Bloomberg, компания наняла консультантов для анализа структуры капитала, что часто предшествует реструктуризации долга. Торговля долларовыми облигациями Country Garden ведется по цене около 5 центов за доллар, что свидетельствует о низких ожиданиях инвесторов относительно возврата средств.

Несмотря на снижение, Country Garden оставалась крупнейшим девелопером Китая по объему контрактных продаж в течение нескольких лет, имея более 3000 жилищных проектов в небольших городах и около 70 тыс. сотрудников. Поэтому потрясения в компании могут иметь более серьезные последствия, чем дефолт China Evergrande Group в 2021 году, отметило издание.

В конце сентября агентство Reuters отметило усиливающиеся проблемы с сектором строительства в КНР.

Ранее китайской экономике предсказали замедление.

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