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Экс-глава МИД Египта рассказал о последствиях конфликта в Израиле для рынка нефти

Бывший глава МИД Египта: конфликт в Израиле сократил поставки газа в Европу

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Shutterstock

Бывший министр иностранных дел Египта Набил Фахми заявил РИА Новости, что обострившийся конфликт между Палестиной и Израилем привел к сокращению поставок энергоносителей в европейские страны, а в дальнейшем может оказать негативное влияние на рынок нефти.

«Расширенное геополитическое потрясение влияет на стратегические товары, будь то нефть или газ. Так что может ли конфликт повлиять? Вероятно», — сказал он.

По его мнению, палестино-израильский конфликт повлиял на газовый рынок, поскольку объем газа, который отправляется из израильских источников в Египет для перевода в СПГ для последующей отправки в Европу, уже уменьшился.

До этого главный экономист консалтинговой компании Ernst & Young (EY) Грега Дако сообщал, что эскалация израильско-палестинского конфликта представляет собой серьезную угрозу для глобальной экономики. По его мнению, при худшем «неконтролируемом» сценарии цены на нефть могут взлететь на $50 и достичь отметки $150 к концу 2023 года.

Ранее эксперт предрек скачок цены нефти на $400 из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

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Война в Израиле
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