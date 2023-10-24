В РФ приняли законопроект об экспорте СПГ без привязки к месторождениям

Государственная дума России приняла во втором и третьем чтениях закон, который разрешает осуществлять экспорт из РФ сжиженного природного газа без привязки к конкретным месторождениям. Об этом сообщает РИА Новости.

Внесенные поправки предоставляют право экспортировать СПГ лицам, аффилированным с организациями, уже наделенными правом на его экспорт. Уточняется, что больше 50% уставного капитала предприятий должно принадлежать людям, наделенным правом распоряжаться такой долей среди экспортеров СПГ.

Вторым условием будет строительство объектов по производству СПГ мощностью более 20 тонн в час каждый.

Закон вступит в силу через 10 дней с момента официального опубликования.

До этого аналитики предрекли падение экспорта российского газа вдвое к 2030 году. По мнению аналитиков, России будет сложно перенаправить экспорт в Азию.

Также стало известно, что Болгария хочет сократить доходы «Газпрома» от транзита газа в Европу.

Ранее стало известно, когда цены на нефть упадут до $50 за баррель.