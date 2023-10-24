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Российский банк запустил прием заявок на «арктическую» ипотеку

ВТБ начал принимать заявки на «арктическую» ипотеку под 2%

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Пресс-служба ВТБ

Банк ВТБ с 24 октября начал принимать заявки на выдачу «арктической» ипотеки. Первые сделки будут проводиться в начале ноября, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«С сегодняшнего дня заемщики могут подать документы на жилищный кредит всего под 2%. Первые сделки ВТБ начнет проводить в начале ноября после подписания и вступления в силу постановления правительства РФ», — говорится в сообщении.

Льготные условия кредитования будут распространяться на покупку недвижимости в Арктической зоне России. Подавать заявки могут жители Коми, Карелии, Красноярского края, Архангельской и Мурманской областей, а также ЯНАО и НАО.

На ипотечные средства можно будет покупать квартиры и таунхаусы на первичном рынке, а также вторичные объекты в селах, деревнях и моногородах. Уточняется, что, по условиям, цена квадратного метра не может превышать среднерыночный показатель в соответствующем регионе. Кроме того, программой нельзя воспользоваться для рефинансирования ранее оформленной ипотеки.

Ранее в России спрогнозировали восстановление спроса на жилье.

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