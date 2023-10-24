Стало известно, на сколько в России подорожала аренда квартир

Цены на аренду квартир в России за последние два месяца поднялись в среднем на 10-15%. Как об этом сообщает газета «Известия».

По мнению издания, такой рост связан с дефицитом предложений на рынке из-за повышения ставок по ипотеке. Директор департамента аренды компании «Этажи» Ольга Павлинова считает, что в этом году на сезонный скачок спроса наложилось ужесточение условий по ипотеке. Люди вынуждены откладывать покупку квартир и снимать жилье.

Высокие ставки по кредитам обусловлены решениями ЦБ, отметил депутат, член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов. По его словам, если речь не идет о льготных программах, проценты по ипотекам, которые сейчас предлагают банки, составляют около 15% и в этом случае, по мнению депутата, люди выбирают аренду жилья вместо покупки собственной жилплощади.

Директор по маркетингу и продукту клубного дома D'oro Mille Татьяна Калюжнова подтвердила слова депутата. «Ежемесячные ипотечные платежи при покупке вторичной квартиры за 13 млн рублей при ставке 14,2% годовых сроком 30 лет составят почти 125 тыс. рублей, в то время как арендовать такую квартиру можно примерно за 45–50 тыс. рублей в месяц», — привела в качестве примера Калюжнова. При этом, по мнению эксперта, такая тенденция будет сохраняться до тех пор, пока ЦБ не станет снижать ставку.

Гендиректор компании VSN Realty Яна Глазунова также подтвердила, что арендная плата выросла на 10-15%, особенно в Москве. Это связано и с инфляцией: физлица, сдающие квартиры, повышают цену из-за роста собственных расходов.

В середине октября россиянам рассказали о подорожании аренды квартир в странах СНГ.

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