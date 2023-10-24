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Стало известно, кто сможет получить новые налоговые вычеты

Получатели негосударственной пенсии смогут претендовать на новый налоговый вычет

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Shutterstock

Россияне, которые платят взносы негосударственным пенсионным фондам, могут получить налоговые вычеты по НДФЛ. Льготы
в сумме уплаченных пенсионных и сберегательных взносов, внесенных на индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) денежных средств и дохода с них, будут предоставлять в пределах 400 тыс. рублей в год. Соответствующий правительственный законопроект находится на рассмотрении в Госдуме, сообщает «Парламентская газета».

Однако для этого граждане должны будут соответствовать определенным критериям. В частности, они должны получать негосударственную пенсию. Кроме того, основания для назначения выплат по договору долгосрочных сбережений наступит не ранее 10 лет с момента его заключения, а срок действия договора на ведение ИИС должен составлять не менее 10 лет. В переходный период он может быть менее 5 лет с ежегодным повышением на 1 год вплоть до 10 лет.

При этом к договорам на ведение ИИС, который были заключены до 31 декабря 2023 года, сохранятся действующие инвестиционные налоговые вычеты по НДФЛ.

Премьер Михаил Мишустин до этого отмечал, что нововведения позволят россиянам преумножать личные накопления несколькими способами при поддержке государства.

Напомним, что в начале июля президент России Владимир Путин подписал закон о программе долгосрочных сбережений граждан. Она предусматривает увеличение накоплений россиян за счет личных средств и пенсионных накоплений при финансовой поддержке государства.

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