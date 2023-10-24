Вице-премьер сообщила, что Россия соберет второй по размеру в истории урожай зерна

Российские аграрии в нынешнем году могут собрать примерно 140 млн тонн зерна, заявила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко. Об этом сообщает ТАСС.

«Насколько я знаю, на сегодняшний день уже 137 млн тонн зерна собрано, пшеницы — около 90», — пояснила Абрамченко.

По ее словам, в 2023 году будет второй рекорд по собранному урожаю в РФ.

В 2022 году аграрии страны собрали 158 млн тонн зерна, в нынешнем — 140 млн, что станет вторым по значению.

До этого президент России Владимир Путин сообщил, что ожидает хороший урожай зерна в России в 2023 году. Глава государства подчеркивал, что экспортный потенциал Российской Федерации будет солидным, почти как в 2022 году, — «где-то под 50-60 млн тонн».

Также министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев допускал, что поставки зерна в Африку начнутся в течение месяца-полутора.

Ранее последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море.