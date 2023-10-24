Курс доллара упал до 94 рублей впервые с 12 сентября

Курс американской валюты в ходе торгов на Московской бирже опустился ниже 94 рублей впервые с 12 сентября. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По информации на 07:39, курс доллара снижался на 0,52% и торговался на уровне 93,93 рубля.

Но уже через две минуты курс американской валюты замедлил снижение до 93,96 рубля (-0,47%).

Практически одновременно евро терял 0,18%, опускаясь до 100,36 рубля. Курс юаня на 07:42 снизился на 0,37%, то есть до 12,834 рубля.

23 октября курс доллара опустился ниже отметки в 95 рублей впервые с 13 сентября. Аналитики «БКС-Экспресс» связали резкое укрепление рубля с недавно введенными нормами на продажу выручки.

Управляющий директор по инвестициям УК ПСБ Николай Рясков счел, что главными стимулами укрепления доллара стали именно ожидания продаж валютной выручки.

21 октября стало известно, что российские банки ожидают роста ключевой ставки до 14%. По их мнению, избежать повышения ключевой ставки будет возможно, если курс доллара зафиксируется на уровне в 97 рублей или понизится до 90 рублей.

Ранее курс евро на Московской бирже впервые с 12 сентября упал ниже 101 рубля.