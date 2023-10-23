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В РФ рассказали о сотрудничестве с Монголией и отказе от расчетов в валютах ряда стран

Россия и Монголия отошли от расчетов валютой недружественных стран

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Depositphotos

Россия и Монголия приняли решение отойти от расчетов в валютах недружественных стран, в текущем году товарооборот в национальных валютах возрастет двукратно, заявила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко. Об этом сообщает ТАСС.

В понедельник, 23 октября, прошло заседание межправительственной российско-монгольской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

«В блоке взаимной торговли отошли от расчетов в валютах недружественных стран. Подавляющее большинство платежей сейчас осуществляется в национальных валютах или валютах дружественных стран», — пояснила Абрамченко.

Как добавила российский вице-премьер, товарооборот в национальных валютах в 2023-м году между РФ и Монголией возрастет больше чем в два раза по сравнению с прошлым годом. Примерная оценка товарооборота по итогам нынешнего между странами пока не приведена.

Также в МИД заявляли, что свыше 80% расчетов между Россией и Китаем производится в национальных валютах. В начале прошлого года доля расчетов в нацвалютах составляла около 25%, а на данный момент она превысила 80%, уточняли в дипведомстве.

Ранее стало известно, как ослабление рубля отразится на состоянии экономики.

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