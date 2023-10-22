Стало известно, на сколько подорожали компьютерные игры в России

В России за последние 10 лет существенно выросла стоимость видеоигр на физических носителях. Как пишет РБК, сейчас средняя цена одной игры на диске составляет 6,4 тысячи рублей.

По данным издания, в 2014 году игру можно было купить в среднем за 2,2 тысячи рублей. Наиболее заметное подорожание произошло в 2022 году, когда средняя стоимость выросла до 3,7 тысячи. Одновременно снижаются объемы продаж физических копий игр. Если в 2014 году было продано 1,5 млн копий, то в 2023 году — только 134 тысячи.

Эксперты отмечают, что рост цен обусловлен в том числе ослаблением рубля, логистическими проблемами и инфляционными процессами. При этом все большую популярность набирает цифровая дистрибуция игр.

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