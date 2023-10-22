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Японские рыбаки пожаловались на последствия антироссийских санкций

HS: японские рыбаки лишились доступа к Курилам из-за антироссийских санкций

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Depositphotos

Японские рыбаки выразили разочарование тем, что ловля осьминогов была отложена из-за антироссийских санкций. Об этом сообщает Hokkaido Shimbun.

Как рассказали изданию рыбаки, они бы хотели выйти в этом году на промысел в акватории Южных Курил, однако он регулируется ежегодными переговорами Японии и России, которые в 2023 году не состоялись.

В статье отмечается, что теперь рыболовам с Хоккайдо придется вести лов в районе полуострова Немуро — они уже заявили о необходимости правительства компенсировать им потери и добавили, что пока Москва и Токио не улучшат отношения, заниматься промыслом будет практически невозможно.

Как подчеркивает автор материала, для Японии такая ситуация также ставит крест на надежде вернуть территории, поскольку правительство страны всегда заявляло, что активность японских рыбаков свидетельствует об особом статусе Токио в их отношении. Отмечается, что если рыболовецкий промысел в районе Курил станет невозможен, то разговоры о возвращении территории не имеют смысла.

До этого стало известно, что Япония не смогла договориться с Россией о промысле рыбы у южных Курильских островов. Японские СМИ сообщали, что правительство РФ заняло жесткую позицию – переговоры не ведутся вовсе. Такая мера стала ответом на санкции Японии за действия России на Украине. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее бывшего замглавы МИД России уличили в лоббировании передачи Курил Японии.

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