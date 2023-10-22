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В Болгарии снова потребовали от завода «Лукойла» отказаться от российской нефти

Болгарская партия хочет лишить НПЗ «Лукойла» права на российскую нефть

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Kin Cheung/AP

Политическая партия «Граждане за европейское развитие Болгарии» вновь потребовала от компании «Лукойл» отказаться от использования российской нефти для производства топлива на нефтеперерабатывающем заводе в Бургасе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал BTV.

Как сообщает телеканал BTV, партия ГЕРБ выступила с официальным заявлением, потребовав отменить принятое парламентом разрешение на использование российской нефти до октября 2024 года. По мнению ГЕРБ, от этого решения выигрывает только компания «Лукойл», но не болгарские потребители.

Данное предложение ГЕРБ уже поддержано Движением за права и свободы, и оно может быть рассмотрено парламентом в ноябре. Если депутаты одобрят инициативу, «Лукойл» должен будет прекратить обработку российской нефти в течение семи дней.

В сентябре завод в Бургасе сохранил право на переработку российской нефти до октября 2024 года, но с постепенным сокращением объемов. Парламентское большинство изначально планировало ввести полный запрет уже к ноябрю 2023 года, что могло привести к срыву работы предприятия.

Ранее стало известно, как долго нефть будет оставаться главным источником мировой энергии.

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