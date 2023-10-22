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Договор о свободной торговле ЕАЭС с Ираном запланировали подписать до конца года

БелТА: договор о свободной торговле ЕАЭС с Ираном будет подписан в 2023 году

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Владислав Воднев/РИА «Новости»

Соглашение о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Ираном планируется подписать до конца 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Белоруссии, передает агентство БелТА .

Согласно заявлению белорусского правительства по итогам заседания Совета ЕЭК, работа по проекту соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном завершена. Уточняется, что в повестку дня заседания было включено 33 вопроса, в том числе в области международного сотрудничества, а также технического и таможенно-тарифного регулирования.

В августе премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил на заседании Евразийского межправсовета, что Россия хочет, чтобы развитие общего платежного пространства Евразийского экономического союза (ЕАЭС) происходило на основе нацвалют, так как это позволит повысить безопасность расчетов и устойчивость экономик стран союза.

В состав ЕАЭС входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан и Россия.

Ранее в Казахстане назвали принцип, по которому выстраивают торговлю с Россией.

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