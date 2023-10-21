Силуанов не видит рисков для резкого падения рубля

Глава Минфина России Антон Силуанов заявил, что не видит причин для резкого падения курса рубля. Его комментарий в своем Telegram-канале опубликовал журналист Павел Зарубин.

По его словам, в прогнозировании валютного курса важна предсказуемость.

«У нас есть инструменты для влияния на то, чтобы курс был прогнозируемым и устойчивым», — сказал он.

Ранее Силуанов заявил, что Россия в целом адаптировалась к санкциям, несмотря на все ограничения и нестабильность мировой экономики.

По его словам, финансы РФ чувствуют себя устойчиво — дефицит бюджета к концу 2023 года ожидается на уровне чуть более 1% ВВП при запланированных 2%, а экономический рост может составить до 2,8% в текущем году.

Глава Минфина добавил, что инфляция в России в 2023 году составит чуть более 7%, но к концу 2024 года снизится до целевого уровня ЦБ в 4%.

Ранее Мишустин призвал воздерживаться от излишнего оптимизма.